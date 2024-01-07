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        Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 07.01.2024 - 09:40
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        Şanlıurfa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yapılan çalışmalarda, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen hükümlü M.K. (45) yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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