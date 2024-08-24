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        Dönerci canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada

        – ŞANLIURFA'da dönerci İsmail Acma cep telefonuyla sosyal medya üzerinden yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:05
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        Dönerci canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada
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        – ŞANLIURFA’da dönerci İsmail Acma cep telefonuyla sosyal medya üzerinden yayın yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırı anları Acma’nın yayın için sabitlediği cep telefonuna yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinde meydana geldi. Dönercilik yapan İsmail Acma, satış yaptığı sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın başlattı. Bir müşterinin siparişini hazırlayan Acma, yoldan geçen plakası öğrenilemeyen bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olay anında, döner siparişi bekleyen bir kadın büyük şok yaşadı. Yaralı dönerciye çevredekiler hemen ilk müdahalede bulunarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbarla olay yerine geçen ekipler yaralı dönerciyi hastaneye kaldırdı.

        Olay anı Acma’nın yayın sırasında sabitlediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde İsmail Acma'nın döner hazırladığı sırada yoldan geçen bir otomobilden sıkılan kurşunla yaralandığı ve yere yığıldığı anlar yer aldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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