Şanlıurfa'da 11 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Şanlıurfa'nın Harran, Bozova ve Birecik ilçelerinde 11 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Harran'da kırsal Ortakonacık, Bozova'da kırsal Kocveran ve Birecik'te kırsal Kurucahöyük mahallelerinde yaşayan 11 kişi ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan kişilerden 2 yaşındaki Azra Özbay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.