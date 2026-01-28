Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 38 şüpheliye işlem yapıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gümrük kaçağı malzeme bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 6 bin 180 paket sigara, 20 şişe alkol, 57 kilogram çay ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Ekiplerce 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
