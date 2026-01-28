Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Haberleri

        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 38 şüpheliye işlem yapıldı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:56 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 38 şüpheliye işlem yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gümrük kaçağı malzeme bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 6 bin 180 paket sigara, 20 şişe alkol, 57 kilogram çay ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Ekiplerce 38 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Politico: Fico Trump'ın ruh hali karşısında şoke oldu
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 6 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 6 bin 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oluyor
        Şanlıurfa'da sağanak yağış etkili oluyor
        Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık: 4 gözaltı
        Şanlıurfa'da bağ evinde hırsızlık: 4 gözaltı
        Haliliye'de gençlere destek
        Haliliye'de gençlere destek
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı