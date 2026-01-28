Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. D.T. idaresindeki 34 EHR 093 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolu Üçüzler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

