        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:37 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:37
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        D.T. idaresindeki 34 EHR 093 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolu Üçüzler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

