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        Çarşaflı kadınların kuyumcu hırsızlığı kamerada

        ŞANLIURFA'da, kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren ve iş yeri sahibinin şüphelenip sopayla dışarı çıkardığı çarşaflı kadınlardan 1'i tezgahtaki poşette bulunan 400 gram altını çalıp kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:30
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        Çarşaflı kadınların kuyumcu hırsızlığı kamerada
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        ŞANLIURFA'da, kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren ve iş yeri sahibinin şüphelenip sopayla dışarı çıkardığı çarşaflı kadınlardan 1'i tezgahtaki poşette bulunan 400 gram altını çalıp kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 7 Ekim'de Süleymaniye Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşaflı 4 kadın, dükkana girip yüzük almak istediklerini söyledi. Kuyumcu, tezgahtaki yüzükleri gösterirken, kadınların dikkatini dağıtmaya çalıştığını fark edip, şüphelendi. Diğer iş yeri çalışanı, tezgahtan bir sopa çıkarıp kadınların üzerine yürüyüp, dükkandan çıkmalarını istedi. Yaşananlar sırasında kadınlardan biri el çabukluğuyla tezgahta duran, içinde 400 gram altın olan poşeti aldı. Kadınlar ayrıldıktan sonra altın poşetinin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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