Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da, düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı

        ŞANLIURFA'da, bir düğünde havaya ateş açan 4 kişi, görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:54 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da, düğünde havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’da, bir düğünde havaya ateş açan 4 kişi, görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişiye toplamda 20 bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

        Şanlıurfa’da açık alanda düzenlenen bir düğünde davetlilerden bazılarının havaya ardı ardına ateş açması ve bu anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliğini belirledi. 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 340 uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak, haklarında 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere toplamda 20 bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

        'GEREĞİ YAPLILDI'

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şüphelilerin yakalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından ‘Gereği yapıldı’ notuyla bir paylaşım yaptı. Vali Şıldak, olayla ilgili jandarma ekiplerinin hızlı bir şekilde inceleme başlattığını ve sorumluların adalet önüne çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, halkın güvenliği için bu tür olaylara karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurgusu yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfalı görme engelli kadınlar, mukabele geleneğini Braille alfabesiyle...
        Şanlıurfalı görme engelli kadınlar, mukabele geleneğini Braille alfabesiyle...
        Şanlıurfa'da Enderun usulüyle teravih kılındı
        Şanlıurfa'da Enderun usulüyle teravih kılındı
        Haliliye Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        Haliliye Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
        AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Ay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
        AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Ay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk öldü