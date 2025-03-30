Şanlıurfa'da şüpheliyle arbede sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
ŞANLIURFA'da şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaşan polis memuru Mesut Acar (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
ŞANLIURFA’da şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede yere düşüp fenalaşan polis memuru Mesut Acar (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mesut Acar, şüpheliyi yakalama sırasında yaşanan arbedede yere düştü ve fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Mesut Acar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.