Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini, başkasıyla mesajlaştığı iddiasıyla öldürmüş

        ŞANLIURFA'da, boşanma aşamasındaki eşi Zeliha Yorgun'u (39), 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Yorgun (43) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:19 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini, başkasıyla mesajlaştığı iddiasıyla öldürmüş
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, boşanma aşamasındaki eşi Zeliha Yorgun'u (39), 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Yorgun (43) tutuklandı. Yorgun, eşyalarını almak için gittiği evde eşini, başkasıyla mesajlaştığını görünce çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.

        Olay, dün sabah saatlerinde, Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk sahibi Hasan ve Zeliha Yorgun çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmak için mahkemeye başvurdu. 25 Nisan'da boşanma davaları görülecek olan çift ayrı yaşamaya başladı. Hasan Yorgun, eşyalarını almak için eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti. İddiaya göre, Yorgun, eşyalarını aldığı sırada eşinin cep telefonuyla başka birisiyle mesajlaştığını fark etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Hasan Yorgun, eşini 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeliha Yorgun, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Gözaltına alınan Hasan Yorgun emniyetteki ifadesinde, "Telefonu alınca başka birisine mesajlar ve fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Sinirlenerek neden şöyle yaptığını sorunca, 'Seni ilgilendirmez' dedi ve hakaret etti. Bunun üzerine tartışmamız şiddetlendi. Bu sırada Zeliha, mutfaktan bıçak alarak bana saldırdı. Elinden bıçağı almaya çalışırken, elim kesildi. Canım acıyınca kendimi kaybettim ve aldığım bıçakla Zeliha'ya vurmaya başladım. Öldüğünü öğrenince şok oldum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorgun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Öte yandan, çiftin 2 çocuğu devlet korumasına alınırken, 18 yaşından büyük kızları ise Hasan Yorgun’un babasına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
        Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
        Şanlıurfa'da ineğin teptiği 10 yaşındaki kız çocuğu öldü
        Şanlıurfa'da ineğin teptiği 10 yaşındaki kız çocuğu öldü
        Şanlıurfa'da kayalıklara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kayalıklara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı