Şanlıurfa'da 11 yıl önce pamuk çuvalında cesedi bulunan Zehra'nın ölümünde anne- baba dahil 13 gözaltı (2)

Şanlıurfa’da, pamuk çuvalı içerisinde cesedi bulunan Zehra Topdağ’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakim şüphelilerden, Zehra’nın amcası İsmail Topdağ, amcasının oğlu Hasan Topdağ ile akrabaları Ceylan Topdağ ve Kadriye Topdağ'ın tutuklanmasına diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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