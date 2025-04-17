Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen çocuk kurtarıldı

        ŞANLIURFA'da, sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevrede bulunan 16 yaşındaki bir genç tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:32 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da, sulama kanalına düşen çocuk kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA’da, sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk, çevrede bulunan 16 yaşındaki bir genç tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

        Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen çocuk, kanal üzerindeki demir korkuluklardan sarktığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği belirtilen çocuğun suyun üzerinde hareketsiz halde sürüklendiğini fark eden Abdulkadir Ö., bir halatı kullanarak suya atladı ve boğulma tehlikesi geçiren çocuğu sudan çıkardı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan çocuğu Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        Zelenskiy: Maden anlaşması perşembe günü imzalanabilir
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
        Joao Capela: Hiçbir şey saklamıyoruz
        Zaharova'dan Merz'e yanıt
        Zaharova'dan Merz'e yanıt
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        17 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Yabancıdan rekor tahvil satışı
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        Bungalovdaki gizli kamera görüntüsü cep telefonunda!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        TFF açıkladı: Liglerdeki takım sayısı düşüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki gezegende yeni izler!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Hektor da bunu isterdi!
        Hektor da bunu isterdi!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!

        Benzer Haberler

        Boğazına para kaçan 5 yaşındaki Irmak'ı, okul müdürü Heimlich manevrasıyla...
        Boğazına para kaçan 5 yaşındaki Irmak'ı, okul müdürü Heimlich manevrasıyla...
        Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan anaokulu öğrencisi öğretmenlerini...
        Şanlıurfa'da boğazına yabancı cisim kaçan anaokulu öğrencisi öğretmenlerini...
        Şanlıurfa'da kanalda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da kanalda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfalı kadının anne olma hayali 15 yıl sonra gerçekleşti
        Şanlıurfalı kadının anne olma hayali 15 yıl sonra gerçekleşti
        Bilgisayar mühendisi uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu
        Bilgisayar mühendisi uyuşturucu bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu