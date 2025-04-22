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        Şanlıurfa'da park halindeki 9 araç kundaklandı

        ŞANLIURFA'da sokakta park halindeki 9 araç kundaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:34
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        Şanlıurfa'da park halindeki 9 araç kundaklandı
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        ŞANLIURFA'da sokakta park halindeki 9 araç kundaklandı. Araçları ateşe verdiği öne sürülen Emin B., mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

        Olay, gece saatlerinde Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli tarafından sokağa park edilen minibüs, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 9 araç üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Alevleri fark eden mahalleli, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Araçları ateşe verdiği iddia edilen Emin B. ise mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

        Akabe Mahallesi Muhtarı Ahmet Karademir, gece yaşanan olayın mahallede büyük tedirginliğe yol açtığını söyledi.

        Kundaklanan araçlardan birinin sahibi olan Melikşah Kılıç da yangında kendi minibüsünün de bulunduğu 9 aracın büyük hasar gördüğünü söyledi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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