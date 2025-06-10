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        Borç meselesi nedeniyle tartıştığı yeğenini öldürdü

        ŞANLIURFA'nınAkçakale ilçesinde Mesut Kurt (35), borç meselesi nedeniyle tartıştığı yeğeni İbrahim Halil Kurt'u (26) tabanca ile öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:18 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:20
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        Borç meselesi nedeniyle tartıştığı yeğenini öldürdü
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        ŞANLIURFA’nınAkçakale ilçesinde Mesut Kurt (35), borç meselesi nedeniyle tartıştığı yeğeni İbrahim Halil Kurt'u (26) tabanca ile öldürdü.

        Olay, Akçakale ilçesine bağlı Alıncık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kurt, bir düğünde karşılaştığı yeğeni İbrahim Halil Kurt'tan alacağını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mesut Kurt, yanında bulunan tabancayla yeğenine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim Halil Kurt, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Amca olay yerinden kaçarken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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