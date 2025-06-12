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        Operasyonda, elektrikli süpürgeden silah çıktı

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, samanlık, kayalık alanlar ve bir elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:05
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        Operasyonda, elektrikli süpürgeden silah çıktı
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        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, samanlık, kayalık alanlar ve bir elektrikli süpürgenin içerisine gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 19 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, samanlık, taşların altında, yatak ve bir elektrikli süpürgenin kovasında gizlinmiş 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 45 şarjör ve 1067 farklı çap ve ebatlarda mermi bulundu. Silahlar ve mühimmatlara el koyan jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 19 kişiyi de gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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