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        Sulama kanalına düşen Bünyamin'in cansız bedenine ulaşıldı

        ŞANLIURFA'dasulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek'in (12), kanal rögarlarında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:00
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        Sulama kanalına düşen Bünyamin'in cansız bedenine ulaşıldı
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        ŞANLIURFA'dasulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Bünyamin Çiçek'in (12), kanal rögarlarında cansız bedeni bulundu.

        Olay, 14 Haziran'da Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında yürüyen Bünyamin Çiçek, iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü. Olayı gören Suriye uyruklu Muhammed El Hüseyin (25) de çocuğu kurtarmak için suya atladı. Hem Çiçek hem Muhammed El Hüseyin gözden kayboldu. İhbarla başlatılan çalışmalar kapsamında; dün akşam saatlerinde Muhammed El Hüseyin'in cansız bedeni, olayın meydana geldiği noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Bölgede arama çalışmalarını gece boyunca sürdüren ekipler, Bünyamin Çiçek'in de kanal rögarlarında cansız bedenini buldu. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cansız beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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