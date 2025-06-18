Kaza yaptığı araçtan çıkarken TIR'ın çarpması ile öldü

ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde kaza yaptığı araçtan çıkmaya çalışan yaralı sürücü Muhammed Burak Zencirli (19), TIR'ın kendi otomobile çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Viranşehir-Şanlıurfa yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru ilerleyen Muhammed Burak Zencirli'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan ve kendi imkanları ile aracın kapısını açmayı başaran Zencirli'nin otomobile, bu kez TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zencirli, bu kez ağır yaralandı. Zencirli, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zencirli hayatını kaybetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.