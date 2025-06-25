Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı

        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde Ömer Kilimci (24), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk'ün (20) evini basıp, tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:24 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA'nınViranşehir ilçesinde Ömer Kilimci (24), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk'ün (20) evini basıp, tüfekle vurarak öldürdü. Türk'ün annesi Şehka Türk (47) ile kardeşleri Mehmet Emin (17) ve Gülseren Türk'ü (18) yaraladıktan sonra kaçan Kilimci, kullandığı otomobilde yaşamına son verdi.

        Olay, öğle saatlerinde Viranşehir'e bağlı Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Kilimci, iddiaya göre, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Yaprak Türk ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Kilimci, tüfekle Türk'ün evine gitti. Ömer Kilimci, dışarı çıkan Yaprak Türk ile annesi Şehka Türk ve kardeşleri Mehmet Emin ve Gülseren Türk'e ateş etti. Vücutlarına saçmalar isabet eden aile fertleri yere yığılırken, Kilimci 27 TJ 955 plakalı otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yaprak Türk, kurtarılamadı. Türk'ün annesi ve 2 kardeşinin tedavisi sürüyor.

        OTOMOBİLDE KENDİNİ VURDU

        Olayın ardından kaçan Ömer Kilimci, Hürriyet Mahallesi'nde otomobilinin içinde tüfekle kendini vurdu. Yaşamını yitiren Kilimci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike

        Benzer Haberler

        Temizlik yaparken 4'üncü kattan düşen kadın öldü
        Temizlik yaparken 4'üncü kattan düşen kadın öldü
        Şanlıurfa'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti
        Şanlıurfa'da 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi yaralayan şüpheli intihar etti
        Şanlıurfa'da 4. kattan düşen kadın öldü
        Şanlıurfa'da 4. kattan düşen kadın öldü
        Şanlıurfa'da 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 35 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri kapalı yöntemle tedavi...
        Harran Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer kanseri kapalı yöntemle tedavi...
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı