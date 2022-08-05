Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında pamuk yağının kilogramı 29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Pamuk yağı Kg 29,00 29,00 Buğday Kg 7,50 8,29 Kırmızı mercimek Kg 12,30 12,93

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