Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında pamuk yağının kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Pamuk yağı
|Kg
|29,00
|29,00
|Buğday
|Kg
|7,50
|8,29
|Kırmızı mercimek
|Kg
|12,30
|12,93
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