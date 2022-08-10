Şanlıurfa'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde yükselen dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

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