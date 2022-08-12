Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişiye 17 bin 818 lira ceza uygulandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 2 kişiye 17 bin 818 lira idari para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Kaçak avlanan kişilere toplam 17 bin 818 lira ceza uygulandı.

Ekipler, kaçak avlanmış yaban tavşanı ile 2 ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

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