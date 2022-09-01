Şanlıurfa'da 47 kök Hint keneviri ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 47 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Mürşitpınar Jandarma Karakolu ekiplerince kırsal bölgedeki bir evde yapılan aramalarda, 47 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili A.C. gözaltına alındı.

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