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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen Takoran 2. Uluslararası 4. Kültür ve Doğa Etkinlikleri Festivali başladı.

Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet" olarak da nitelendirdiği Takoran Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla düzenlenen festival çeşitli etkinliklerle başladı.

Siverek Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı'nda 5 Eylül'e kadar sürecek festival, ülkenin farklı bölgelerinden yüzlerce sporcu ve doğaseverin katılımıyla başladı.

Etkinliğin ilk gününde Takoran Vadisi'ne gelen ve Fırat Nehri'nin oluşturduğu eşsiz güzellikteki vadiyi görme fırsatı bulan sporcu ve doğaseverler, olta balıkçılığı, kano, gökyüzü gözlem etkinliği ile doğa yürüyüşlerine katıldı.

Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde halay çeken sporcu ve doğaseverlere çiğköfte ikram edildi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri etkinliklere Türkiye'nin her bölgesinden çok sayıda sporcu ve doğaseveri misafir ettiklerini söyledi.

Etkinliklere ilginin çok fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Çakmak, festivale katılan bütün misafirlere Takoran Vadisi'nin güzelliklerini göstermeye gayret ettiklerini ifade etti.

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