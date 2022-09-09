Takoran Festivali'ne destek verenlere plaket

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ŞANLIURFA (AA) - Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 2. Uluslararası 4. Geleneksel Takoran Kültür ve Doğa Festivaline destek verenlere plaket verdi.

Siverek Belediyesi, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet" olarak nitelendirdiği Takoran Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla düzenlediği festival yoğun katılımla tamamlandı.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, festivale katılan STK temsilcilerini Tarihi Paşa Konağı'nda ağırlayarak destekleri için teşekkür etti.

Düzenlenen programda STK temsilcilerine plaket veren Çakmak, "Şehrimizi birlikte yöneteceğiz şiarı ile çıktığımız hizmet yolunda gerek Siverek’te gerekse de şehrimiz dışından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ortak akılla düzenlediğimiz 2. Ulusal 4. Geleneksel Takoran Kültür ve Doğa festivalimizi sorunsuz bir şekilde tamamlamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimiz her geçen yıl daha da zenginleşerek bölgemizin zenginliklerinin tanıtımına önemli katkıda bulunuyor. Yurt dışından ve Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek katılım sağlayan tüm doğa severlere, Siverekli hemşerilerimize ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Nida Sanat Topluluğu Başkanı Abdullah Hakan Lale, kültürel etkinliklere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a plaket için teşekkür etti.

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