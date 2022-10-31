Şanlıurfa'da kadınlara seminer verildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce "Kadına karşı şiddetin önlemesi" ve "En iyi narkotik polisi anne" konulu seminer düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminere, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan ile kadınlar katıldı.

Seminerin ardından Narkotik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü stantlarını gezen Ulucan, kadınlarla sohbet etti.

Uyuşturucunun önlenmesinin önemine değinen Ulucan, kadınlara, uyuşturucunun önlenmesinde büyük önem arz eden "UYUMA" ve kadına yönelik şiddetin bildirilmesinde ve önlenmesinde "KADES" uygulamalarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

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