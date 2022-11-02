Şanlıurfa'da kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

Evinden iki gün önce ayrılan 75 yaşındaki A.Ş'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bölgede termal kameralı dronla geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar neticesinde A.Ş. evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta boş sulama kanalında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan A.Ş. kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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