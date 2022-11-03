Şanlıurfa'da kalça kemiği kırılan 105 yaşındaki hasta ameliyat edildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düşüp kalça kemiğini kıran 105 yaşındaki Hansi El Hilo gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ceylanpınar İlçe Devlet Hastanesine başvuran Hilo'nun yapılan muayenesinde kalça kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Alper Aziz Tekin tarafından yapılan ameliyatın ardından 105 yaşındaki Hilo yürümeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Tekin, Hilo'nun ameliyatın çok başarılı geçtiğini belirtterek, "Hastamız 105 yaşında, olduğu seviyeden düşme sonrası kalça kırığı nedeniyle Acilimize başvurdu. Acilde değerlendirdikten sonra kalça intertrokanterik kırık tanısıyla, ameliyata hazırlayıp, aynı gün ekibimizle organize olup, ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrasında erken komplikasyon gelişmiyen hastamız servise alındı. Servisimizde şuan Post-op 1. günde takip ediyoruz. Genel durumu iyi. Basarak ayağa kaldırdık. Bir süre takip ettikten sonra taburculuğunu planlıyoruz." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Hilo, hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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