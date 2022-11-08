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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptığı aramada 32 gram metamfetamin ele geçirdi.

Otomobildeki M.A. ile C.E. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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