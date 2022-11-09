Şanlıurfa'da 18 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 18 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkez Haliliye ilçesine bağlı Acaryurt Mahallesi'nde 2004 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasındaki yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, firari zanlıların Akçakale ilçesinde gerçek kimliklerini sakladıklarını ve pamuk tarlalarında çalışarak geçimlerini sağladıklarını belirledi.

Zanlıların saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, A.B, E.B. ve H.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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