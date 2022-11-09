Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan mesajında, milletimizin derin teessürüyle ebedi aleme uğurlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yıl dönümünde rahmet, minnet ve vefa duyguları ile yad ettiklerini belirtti.

Atatürk'ün her Türk evladının kalbinde yaşadığın ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Bedenler fanidir ancak açılan aydınlık yolların ve ufku sınırsız engin düşüncelerin bir ömrü yoktur; onlar ilelebet yaşarlar. Türk milletine açtığı aydınlık cumhuriyet yolu ve bizleri her daim ilerlemeye teşvik eden fikirleri ile Atatürk, her Türk evladının kalbinde yaşıyor. Kendisinin de dediği gibi, 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.' Bizler onu anlıyoruz, hissediyoruz, onun fikirlerini hayata tatbik etmeye gayret gösteriyoruz. İstiklal harbimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacak, bu topraklara göz dikenlere karşı birlikte mücadele verdiği silah arkadaşları ile istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman milletimizin hafızasından çıkmayacaktır."





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