Harran Üniversitesi madde bağımlılığının insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırdı

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi tarafından uyuşturucu madde bağımlısı bireylerin ruhsal ve fiziksel davranışları, bilimsel olarak araştırıldı.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemil Sert öncülüğünde yürütülen proje kapsamında uyuşturucu madde bağımlısı bireylerin ruhsal ve fiziksel davranışları, bilimsel olarak araştırılarak sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Çalışmada Şanlıurfa Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM) ile işbirliği yapılarak, herhangi bir kronik hastalığı olmayan, uyuşturucu madde bağımlısı 18-35 yaş aralığında 52 erişkin bireyde, tedavi öncesinde ve tedavi sonrasında proje kapsamındaki biyofiziksel ölçümler yapıldı.

Madde bağımlısı erişkin bireylerin tedavi öncesi ve sonrası, vücut üzerindeki etkileri, metabolizma hızı, vücut değerleri ve vücut hasar oranı değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sert, bu çalışmanın sonucunda, ölçülen parametrelerin bazılarında anlamlı değişimler olduğu gözlendiğini bilertti.

Uyuşturucu madde bağımlığının toplumların mücadele ettiği önemli hastalıklarından olduğunu belirten Sert, şunları kaydetti:

"Özellikle ergen ve genç yetişkin gruplarında yaygın olarak görülen bu hastalık, aynı zamanda toplumların geleceğini de tehdit etmektedir. Bu yüzden bir taraftan bu hastalığın ortaya çıkmasını önlemeye diğer taraftan da tedavi süreçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Madde kullanımı nedeniyle tüm dünyada yılda yaklaşık 200 bin kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Ayrıca madde kullananların ve bağımlıların sayısı giderek artarken yaş ortalaması ise düşmektedir. Uzun süre yaptığımız çalışmada çok önemli bilgilere ulaştık. Madde bağımlığının insan vücudu üzerindeki değişimlerini ortaya koyduk. Elde edilen sonuçlara göre AMATEM'de uzman doktorlar, psikologlar ve diğer görevliler tarafından yapılan medikal ve sosyal tedavi sürecinin, vücutta oldukça yararlı değişimler oluşmasına neden olduğunu gösterdi."

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