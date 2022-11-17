Şanlıurfa'da eğitim projeleri tanıtım toplantısı düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kentte eğitim alanında yapılan projeler değerlendirildi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen toplantı, katılımcılara dağıtılan kitapların 10 dakika okunmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, şehirdeki insanlara katkı sunmak için her geçen gün daha da artan bir şevkle çalıştıklarını söyledi.

Bir ülkenin yüksek gelişmişlik seviyesine çıkabilmesinin günümüz dünyasında bilgiden, eğitimden, teknolojiden ve bunlara sahip vizyonlu insanlarının var olmasından geçtiğini ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

"Ülkedeki mevcut insan kaynağının bu tarz beceri seviyesi geliştirilmeden, kalkınmış ülke olmak mümkün değildir. Böyle geniş bir perspektiften bakarak eğitim hususunun önemini düşünmek gerekiyor. Bu anlayış, eğitim konusunu şehrimizde en öncelikli noktaya koymak adına oldukça yeterli bir argüman. Bizler de bu ülkeyi aydınlık yarınlara götürecek vizyonlu insan kaynağını, küçüklükten itibaren düzgün bir şekilde eğitmeliyiz. Aksini yapıp da çeşitli dertlere düçar olmaya lüzum yok. Tedbirimizi alalım. Aileden başlayıp okulla taçlanan ve toplum hayatının diğer unsurlarıyla zenginleşen eğitim sürecini, evlatlarımız için en verimli şekilde düzenleyip kullanmalıyız. Bir toplumun aydınlanmasındaki en büyük pay, o ülkenin evlatlarındadır. Evlatlarımızı, nakış nakış işleyerek yetiştirmeliyiz. Ülkemizin geleceğini şekillendirmek adına bu denli önem arz eden evlatlarımıza, eğitim noktasında elimizden gelen her türlü imkanı sunmayı da kendimize yüce bir görev bildik. Bu uğurda birçok projeyi hayata geçirdik. Evlatlarımızın elinden tutarsak, onlara çeşitli imkanları verirsek, inanıyorum ki çok ama çok güzel sonuçlar elde edeceğiz."

Program, eğitim projelerinin sunumunun ardından sona erdi.

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