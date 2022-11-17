Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 300 gram skunk ile 100 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, salça kovasına gizlenmiş 1 kilo 300 gram skunk ile 100 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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