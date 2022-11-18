Şanlıurfa'da "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" kutladı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen etkinlikte "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" kutlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe prematüre bebek aileleri, sağlık çalışanları ve yenidoğan yoğun bakım çalışanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzman Doktor Aslı Okbay Güneş, tüm bebeklerin zamanında doğması ve annesinin yanında büyümesini arzu ettiklerini anlattı.

Prematüre doğumların önlenmesinin şu an için pek mümkün olmadığını ifade eden Güneş, "Prematüre bebeklerimiz hayata erken başladıkları için gelişimlerinin belirli kısmını ne yazık ki kuvözlerde tamamlıyorlar. Ama merak etmesin ailelerimiz, bizler hep yanlarındayız. Tüm tedavilerini takip ediyoruz. Tüm bilgilendirmeleri ailelere yapıyoruz." ifadelerini kullandı.









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