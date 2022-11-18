Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce Eyyübiye ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda suç kaydı bulunan İ.C, M.C, A.K. ve S.Ç'yi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içerisinde adres sorgu programı bulunan laptop, 9 cep telefonu, 8 sim kartı, 2 av tüfeği, 13 av tüfeği fişeği, laptop ve telefonlara ait çok sayıda dijital materyal hafıza kartı, sim kart bloğu ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, zanlıların 8 vatandaşı 1 milyon 275 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.





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