"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 26. yılında Şanlıurfa'daki kabri başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında, İnan'ın kişiliği, hatıraları ve edebi yönüyle ilgili yapılan konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, anma programına telefonla bağlanarak katılanlara seslendi.

Yalçın, şöyle konuştu:

"Akif İnan üstadımız hem şairliğiyle, hem öğretmenliğiyle, hem yazarlığıyla, entelektüel kimliğiyle ve aksiyoner duruşuyla, sendikamızın kurucu genel başkanı olması vesilesiyle iz bırakmış, hatıralarıyla insanları yönlendirebilen ve ufuk çizebilen bir müktesebatı emanet etmiş kıymetli bir büyüğümüz. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in kurucu genel başkanı olması vesilesiyle de bu hatırasına, bu mirasına sahip çıkıyor, yeni kuşaklarla buluşturma konusunda olağanüstü gayret gösteriyoruz."