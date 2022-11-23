Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 19,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|13,62
|14,18
|Buğday
|Kg
|8,11
|8,50
|Mısır
|Kg
|4,25
|6,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|13,50
|19,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|4,60
|5,60
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