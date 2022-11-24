Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı tedavisinin ardından doğaya salınacak

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki sürüngen türü çöl varanı, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Tek Tek Dağları Milli Parkı bölgesinde bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan çöl varanı, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Veteriner Hekim Uğur Özbay, gazetecilere, çöl varanının ilk müdahalenin ardından güçlenmeye başladığını belirtti.

Özbay, "Güçlenme süreci bittiğinde tekrar Tek Tek Dağları Milli Parkı'ndaki doğasına, yuvasına kavuşacaktır. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.





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