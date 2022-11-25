Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Hacı Yeşiltaş idaresindeki 63 S 6051 plakalı öğrenci servisi, Hayriye Mahallesi 59. Sokak kavşağında, Yılmaz Köprüdüz'ün kullandığı 63 EN 781 plakalı kamyonet ve Sabri Ağırtaş yönetimindeki 33 NPZ 23 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan, aralarında öğrencilerin de olduğu 13 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın, öğrencilerin kırsal Kapıkaya Mahallesi'nden ilçedeki Şehit Ömer Halis Demir Lisesi'ne giderken meydana geldiği öğrenildi.





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