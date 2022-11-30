Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 3 işçi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yol çalışması yapan işçilere otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi yakınlarında çevre yolunda çalışma yapan 3 işçiye, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 işçi, ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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