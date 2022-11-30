Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Müftülüğünce Viranşehir ilçesinde öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi işbirliği ile bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitim seminerleri devam ediyor.

Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde öğrencilere yönelik eğitim seminerleri verildi.

Viranşehir Anadolu Lisesinde verilen seminere İl Müftüsü Ramazan Tolan, milli eğitim görevlileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Gerçekleştirilen sunumlarla öğrencilere, bağımlılığın zararları anlatıldı.

Tolan, öğrencilere zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini anlattı.

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