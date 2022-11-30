Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda 27 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince, 27 Kasım'da Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda bir araca düzenlenen operasyonda 53 kilogram skunk, 21 kilo 350 gram esrar ile 7 bin 785 lira ve 100 dolar ele geçirilmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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