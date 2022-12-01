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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sporcu Emrah Yaşar, iki ayrı branşta dünya şampiyonluğu peşinde

AA

Milli sporcu Emrah Yaşar, iki ayrı branşta dünya şampiyonluğu peşinde

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 4 yıl önce başladığı kick boksta ve boksta birçok başarıya imza atan 19 yaşındaki milli sporcu Emrah Yaşar, hedefini bu iki branşta da dünya şampiyonluğu olarak belirledi.

Spor lisesinde 4 yıl önce kick boksla tanışan, sonrasında boksa da ilgi duyan Emrah Yaşar, Kick Boks Milli Takımı ve Haliliye Belediyespor'da antrenörlük yapan Murat Akaltun'la birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kısa süre içerisinde çalışmalarının meyvesini alan ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası dereceler elde eden Yaşar, son olarak 13 Kasım'da Antalya'da düzenlenen ve 39 ülkeden bin 400 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.


- Yaşar: "Başarılarım inanmanın ve çalışmanın sonucu"


Milli sporcu Emrah Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında kick boksla tanıştıktan 6 ay sonra Türkiye şampiyonu olunca, bunun kendisini daha hırslandırdığını ve daha çok çalışmaya başladığını ifade etti.

Spora başladıktan sonra günde 2-3 antrenman yaptığını, ocak ayında önce 20 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası'nda birinci olduğunu, bir hafta sonra ise kick boksta Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olarak bayrağımızı göndere çektirdim. Geçtiğimiz günlerde de Antalya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda hedefim yine şampiyonluktu ancak ikinci olabildim. Önümüzdeki Türkiye Şampiyonası Şanlıurfa'da yapılacak. Bu benim için daha iyi olacak. Amacım Türkiye şampiyonu olarak önümüzdeki 2023 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Ben hem kick boks hem boks yapıyorum. Boksta da Türkiye Şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum. Sonraki hedefim ise önce dünya, sonra olimpiyat şampiyonluğu. Başarılarım inanmanın ve çalışmanın sonucu. 4 yıl gibi bir sürede bu kadar başarı yakaladım. Başka gençlerin de bu başarıyı yakalayabileceğine inanıyorum."


- Akaltun: "Hepimizin göğsünü kabartan bir başarıya imza attı"


Kick Boks Milli Takımı ve Haliliye Belediyespor Kick Boks Antrenörü Murat Akaltun, Emrah Yaşar'ın çalışkan bir sporcu olduğunu söyledi.

Emrah'ın yeteneğini, kuvvetini ve cesaretini görüp, bu yönde kendisini çalıştırdıklarını dile getiren Akaltun, "Emrah hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı. Kasım'da Antalya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda final oynadı ama talihsiz bir maç sonucunda gümüş madalya aldı." diye konuştu.

Milli sporcunun yeteneğine dikkat çeken Akaltun, "Hem kick boksta hem boksta şampiyon olan sayılı sporculardan. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu yıl gerçekten çok önemli başarılar elde ettik. Haliliye Belediyespor olarak Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda şampiyonlar çıkardık. İnşallah önümüzdeki senelerde bu elde ettiğimiz başarıların üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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