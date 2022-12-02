Şanlıurfa'da bir evde erkek cesedi bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Asya Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ekipleri, vücudu çürümeye başlayan bir erkek cesediyle karşılaştı.

Üzerinde Suriye uyruklu Abdulrezzak Halaf ismine düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.







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