Şanlıurfa'da ablasını tüfekle öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ablasını pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, tartıştığı ablası B.H'yi (26) pompalı tüfekle vurarak öldüren Y.H'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Y.H, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan hayatını kaybeden kadının 25 Kasım 2022'de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık için video çektiği ortaya çıktı.
Karaköprü ilçesinde dün kardeşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın yaşamını yitirmiş, zanlı ise kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.