Şanlıurfa'da tarihi Çubukçu Hanı turizme kazandırılıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarihi Çubukçu Hanı'nı turizme kazandırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eyvan ve şadırvanları, tarihi konakların daha fazla değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kentin köklü tarihine sahip çıkan, deforme veya atıl durumda olan tarihi hanları, sokakları aslına uygun bir şekilde restore ederek kent turizmine kazandıran belediyenin hanlardaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Başkan Beyazgül, restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi Çubukçu Hanı'nda incelemelerde bulundu.

Kentte daha önce 17 tarihi sokakta restorasyon çalışması yaptıklarını hatırlatan Beyazgül, "Harran Cami Kapısı karşısındaki Çubukçu Hanı'ndayız. Buradaki restorasyon çalışmalarını takip ediyoruz. Bu Hanın ihalesi yaklaşık üç buçuk ay önce yapıldı. Buradaki çalışmalar süratle devam ediyor. Bu han tarihi bir han ve içerisinde 8 adet oda var. Bu tarihi hanın ilk olarak güçlendirme işlemleri yapıldı. Şuan da restorasyon işlemleri devam ediyor. İnşallah Şanlıurfa'mıza ve turizme çok önemli bir eseri daha kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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