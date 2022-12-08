Şanlıurfa'da gümüş kadınların elinde takılara dönüşüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen telkari kursunda kadınlar, gümüşü işleyerek takı halinde getiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen gümüş takı işlemeciliği kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kursuna katılan kadınlar, pratik eğitimlerinin ardından teorik eğitimi alıyor.

Eğitimlerinin ardından kadınlar, hayallerindeki takı tasarımını kendi elleriyle yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen telkari eğitmeni Kevser Kaplan, kursa kadınların yoğun ilgili gösterdiğini söyledi.

Kurslarda emeği geçenlere teşekkür eden Kaplan, "Kursta kadınlarımız el becerileriyle kendi tasarımlarını üretiyor. Kursa katılan kadınlar çok mutlu. Kadınlarımızın hayal güçlerini kullanarak güzel tasarımları yapıyor. Tasarımları çok güzel. İnanıyorum ki ileriki zamanlarda kadın kursiyerlerimiz kendi işyerini açarak ailelerine destek olacaktır." diye konuştu.

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