Şanlıurfa'da 10 kişinin yaralandığı kavgada kullanılan silah ve mühimmatlar ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 4 tüfek, 2 tabanca ile 47 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, husumetli ailelerin kavga ettiği Sepetli Mahallesi'ndeki şüpheli evlerde arama yaptı.

Aramada kavgada kullanıldığı tespit edilen 4 tüfek, 2 tabanca, 47 fişek ele geçirildi.

Mühimmatlara ilişkin 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Mahallede farklı dönemlerde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralanmıştı.

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