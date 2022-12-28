Şanlıurfa'da trafik denetimi yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yılbaşı tedbirleri kapsamında trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde bir çok noktada trafik denetimi yapıldı.

Trafik ekiplerince durdurulan araçlar ve sürücüler trafik yönünden inceledi, alkol kontrolü yapıldı.









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