Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halfeti ilçesinde uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme birimi tarafından uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında düzenlenen seminerler devam ediyor.

Bu kapsamda Halfeti Anadolu Lisesinde düzenlenen seminere İl Müftüsü Ramazan Tolan, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) üyeleri ile öğretmenler ve öğrencileri katıldı.

Tolan, yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, geleceğe emin adımlarla gitmek için her türlü kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Seminer, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.

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