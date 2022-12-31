Şanlıurfa'da 'Mekke'nin Fethi' kutlaması

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfınca (MGV) düzenlenen programla Mekke'nin fethi kutlandı.

Siverek Kültür Merkezi'ndeki program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Şanlıurfa Şube Başkanı Maşuk Özyaramış, Mekke'nin fethinin İslamiyet için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kronolojik olarak Mekke’nin fethi’nin bu gece olmadığını bildiklerini belirten Özyaramış, "Çünkü bizler Mekke’nin fethi’nin manasını bilen gençlik olarak kronolojik olarak tarihinin ne zaman olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Her sene olduğu gibi bu sene de kronolojik olarak bize tarihi hatırlatan kesimlere bunu ifade etmek istiyoruz. Mekke’nin fethi karanlık gecelerin nurlu sabahı demektir. Mekke’nin fethi dört mevsim bahardır, iman varsa imkan vardır demektir, ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır demektir. Zahmetin rahmete sabrın selamete inkılap etmesi demektir. Mekke’nin fethi bir daha dönmemek üzere gönderilenlerin bir daha gitmemek üzere yeniden gelmeleri demektir." dedi.

Programa eski Fazilet Partisi Milletvekili Ahmet Karavar, STK temsilcileri, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.